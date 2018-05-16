За какие виды протезирования не нужно платить? 

«12 августа прошлого года вышло Постановление Правительства РФ №1492, согласно которому некоторые услуги по протезированию можно получить бесплатно, по полису ОМС, — рассказали в одной из страховых компаний. — Но для этого нужно получить направление от лечащего врача. Можно, к примеру, заменить изношенный сустав на протез. Подробнее узнать о перечне таких услуг можно на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
»Если вам отказывают в бесплатной услуге, которая положена по закону, нужно обратиться с жалобой в страховую компанию и к руководству медицинской организации, — говорит доктор медицинских наук Алексей Березников. — По закону именно страховые организации обязаны контролировать работу медучреждений и защищать интересы пациентов».