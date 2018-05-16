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Бинбанк снизил ставки по кредитам МСБ
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Бинбанк снизил ставки по кредитам МСБ 

Банки.ру 1 час назад
Бинбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу в среднем на 1,5 процентного пункта. Ставки снижены по всей линейке кредитов для представителей МСБ, включая оборотные и инвестиционные кредиты, а также овердрафт, уточняется в релизе финучреждения.
Теперь диапазон ставок по большинству выдаваемых кредитов в рамках этих продуктов составляет 9,5—11%.
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Финансирование предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям для пополнения оборотных средств, инвестиций в развитие бизнеса и рефинансирования кредитов, оформленных ранее в сторонних банках.
В качестве обеспечения могут выступать залог недвижимости и транспортных средств, гарантийные депозиты, поручительства фонда поддержки МСБ; также возможны другие варианты обеспечения, рассматриваемые банком в индивидуальном порядке.
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