Бинбанк снизил ставки по кредитам МСБ

Бинбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу в среднем на 1,5 процентного пункта. Ставки снижены по всей линейке кредитов для представителей МСБ, включая оборотные и инвестиционные кредиты, а также овердрафт, уточняется в релизе финучреждения.

Теперь диапазон ставок по большинству выдаваемых кредитов в рамках этих продуктов составляет 9,5—11%.

Продуктовый виджет

Финансирование предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям для пополнения оборотных средств, инвестиций в развитие бизнеса и рефинансирования кредитов, оформленных ранее в сторонних банках.

В качестве обеспечения могут выступать залог недвижимости и транспортных средств, гарантийные депозиты, поручительства фонда поддержки МСБ; также возможны другие варианты обеспечения, рассматриваемые банком в индивидуальном порядке.