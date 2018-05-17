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В России сократилось число получателей субсидий на оплату ЖКУ
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В России сократилось число получателей субсидий на оплату ЖКУ 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Сдерживание роста тарифов дает результат, далеко не все получатели поддержки в очередном периоде соответствуют установленным регионами критериям для начисления выплат, считает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. Во многих субъектах для получения поддержки установлена планка на уровне 20-22 процентов от совокупного дохода семьи, выплаты получают лишь те, у кого платежи за ЖКУ превышают этот порог.
Многие потенциальные получатели субсидий вместо того, чтобы собирать все необходимые для выплат документы, просто не оплачивают счета. «Чаще всего это семьи с детьми, у которых квартира является единственным жильем. Они понимают, что выселить их не могут. Долги копятся за ними в течение трех лет, а потом списываются», — поясняет эксперт.
Получателей субсидий стало меньше в большинстве регионов, однако в двадцати субъектах их число, напротив, возросло. Среди них Смоленская, Тамбовская, Калужская, Рязанская, Костромская и Челябинская области, Тюменская область без автономных округов, Северная Осетия-Алания, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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