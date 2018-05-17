В России сократилось число получателей субсидий на оплату ЖКУ

Сдерживание роста тарифов дает результат, далеко не все получатели поддержки в очередном периоде соответствуют установленным регионами критериям для начисления выплат, считает Игорь Кокин , эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС . Во многих субъектах для получения поддержки установлена планка на уровне 20-22 процентов от совокупного дохода семьи, выплаты получают лишь те, у кого платежи за ЖКУ превышают этот порог.

Многие потенциальные получатели субсидий вместо того, чтобы собирать все необходимые для выплат документы, просто не оплачивают счета. «Чаще всего это семьи с детьми, у которых квартира является единственным жильем. Они понимают, что выселить их не могут. Долги копятся за ними в течение трех лет, а потом списываются», — поясняет эксперт.