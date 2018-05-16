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ЦБ сообщил о снижении спроса россиян на наличную валюту
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ЦБ: спрос россиян на наличную валюту снизился более чем на 20% 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в марте текущего года снизился на 23%, до $1,2 млрд Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Банка России.
"В марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 23% и составил $1,2 млрд При этом чистый спрос на доллары снизился на 33%, на европейскую валюту — на 6%", — заявили в ЦБ.
Как стало известно, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в марте по сравнению с февралем вырос на 3% и составил $4,7 млрд в долларовом эквиваленте.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (60%) не обеспокоены ростом курсов евро и доллара.
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