ЦБ сообщил о снижении спроса россиян на наличную валюту

ЦБ: спрос россиян на наличную валюту снизился более чем на 20%

Чистый спрос населения России на наличную иностранную валюту в марте текущего года снизился на 23%, до $1,2 млрд Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы Банка России.

"В марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 23% и составил $1,2 млрд При этом чистый спрос на доллары снизился на 33%, на европейскую валюту — на 6%", — заявили в ЦБ.

Как стало известно, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в марте по сравнению с февралем вырос на 3% и составил $4,7 млрд в долларовом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (60%) не обеспокоены ростом курсов евро и доллара.