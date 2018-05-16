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Комиссия МГД поддержала проект о снижении ставки налога на прибыль для производителей автотранспорта
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Комиссия МГД поддержала проект о снижении ставки налога на прибыль для производителей автотранспорта 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам поддержала законопроект о снижении ставки налога на прибыль для производителей автотранспорта. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
«Мы последовательны относительно мер по налогообложению, и по имуществу, и по земле. Мы шаг за шагом вносим новые положения в региональное законодательство. Это важно, это те меры, которые необходимы. Мы продолжаем
помогать реальным производителям решать вопросы для дальнейших инвестиций. Предлагается комиссией рекомендовать принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок — в целом», — сказала председатель комиссии Людмила Гусева.
Законопроектом предлагается установить пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 12,5% для организаций, имеющих статус производителя автотранспортных средств, осуществляющего деятельность на территории Москвы. Срок действия льготной налоговой ставки устанавливается на налоговые периоды с 2018 г. по 2020 г. включительно.
Отмечается, что предусмотренное законопроектом снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для производителей автотранспорта позволит таким компаниям провести модернизацию производства, увеличить выпуск автотранспортных средств, а также расширить штат сотрудников.
Раннее законопроект был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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