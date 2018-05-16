КАМАЗ пытается взыскать долг в 120 млн рублей за лизинг городских автобусов 

В Арбитражный суд РТ поступил иск от «Лизинговой компании «КАМАЗ» к МУП «Электротранспорт» (Набережные Челны). Истец надеется взыскать с ответчика долг и пени в размере 120,8 миллионов рублей, говорится в определении. Долг составляет 106 миллионов рублей — сумма скопилась в результате использования автобусов НЕФАЗ с января по март текущего года. Пеня за просрочку — 14,8 миллионов рублей. Третьим лицом в споре обозначены казанские ПАТП № 2 и 4, ООО «Ум-4», а также исполком автограда. 19 июня состоится предварительное судебное заседание.