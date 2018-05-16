Ещё
ЦБ включился в спор о навязывании коллективных страховок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В заброшенном морге Москвы нашли останки
В заброшенном морге Москвы нашли останки

ЦБ включился в спор о навязывании коллективных страховок 

News.ru 1 час назад
Центробанк решил включиться в давний спор между гражданами, желающими отказаться от коллективного страхования при кредитовании, и банками, которое активно навязывают данную услугу. Регулятор предложил внести в готовящийся законопроект норму, которая не только прописывает возможность отказа клиента от данной услуги, но и открывает возможность вернуть всю сумму, уплаченную банку, включая агентские вознаграждения.
В настоящее время отказаться от данной страховки заемщик не может.
Против неожиданно выступил Минюст, который и готовит законопроект. ЦБ, напротив, намерен включить появление определенного периода времени, когда клиент может бесплатно отказаться от страховки по договору коллективного страхования, говорится в письме Банка России, которое цитирует «Коммерсант».
В документе, в частности, обращается внимание на то, что воспользоваться опцией пока можно лишь в течение 14 дней по индивидуальным договорам страхования. Регулятор же предлагает законодательно закрепить право клиента требовать от кредитора как в счет компенсации расходов в части уплаты страховой премии, так и в вопросе размера всей суммы, которую получил банк за страховку с заемщика.
Пока же в законопроект предполагается внести норму, согласно которой заемщик получит право в течение 30 дней с момента досрочной кредитной выплаты требовать от страховщика также возвратить премию в пересчете за то время, когда действовало страхование. При этом эксперты подчеркивают, что комиссионные банку могут составлять до 90% с суммы, уплаченной заемщиком за страховку.
Обсуждая инициативу Центробанка эксперты одобряют его подключение к разрабатываемом Минюстом законопроекту. Главный аргумент в том, что в настоящее время практически две трети заемщиков не имеют представления, как пресечь практику навязывания банками практики страховок. Предложение же регулятора поможет если не искореннить эту практику, то, по крайней мере, облегчит шанс клиентам вернуть свои средства в случае досрочного погашения кредита.
Впрочем, в Минюсте отнеслись прохладно к инициативе Центробанка. Главным аргументом разработчиков проекта является уверенность, что предложение регулятора попросту выходит за рамки предмета самого законопроекта. В частности, в министерстве заявили, что целью законопроекта должно быть получение заемщиком возможности возвратить часть суммы при досрочном исполнении всех своих обязательств перед банком. Что же касается взимания страховщиком комиссии за подключение к программе страхования, то ее размер по прежнему не предусмотрен.
News.ru: последние новости
ПФР увеличит расходы на пенсии на 100 млрд рублей Силуанов готовит прорыв в экономике Рынок кредитования бурно растёт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума случайно поставила Европе ультиматум134
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза109
Соловьев похвастался роскошными хоромами113
Супруга Угарова скончалась через месяц после смерти мужа1
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста59
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:18
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Политика
04:34
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
Экономика Общество
00:46
Соловьев похвастался роскошными хоромами
Шоу-бизнес
04:12
Собчак похвалила Путина
Политика
03:20
В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
Политика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение