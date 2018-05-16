ЦБ включился в спор о навязывании коллективных страховок

Центробанк решил включиться в давний спор между гражданами, желающими отказаться от коллективного страхования при кредитовании, и банками, которое активно навязывают данную услугу. Регулятор предложил внести в готовящийся законопроект норму, которая не только прописывает возможность отказа клиента от данной услуги, но и открывает возможность вернуть всю сумму, уплаченную банку, включая агентские вознаграждения.

В настоящее время отказаться от данной страховки заемщик не может.

Против неожиданно выступил Минюст , который и готовит законопроект. ЦБ, напротив, намерен включить появление определенного периода времени, когда клиент может бесплатно отказаться от страховки по договору коллективного страхования, говорится в письме Банка России, которое цитирует «Коммерсант».

В документе, в частности, обращается внимание на то, что воспользоваться опцией пока можно лишь в течение 14 дней по индивидуальным договорам страхования. Регулятор же предлагает законодательно закрепить право клиента требовать от кредитора как в счет компенсации расходов в части уплаты страховой премии, так и в вопросе размера всей суммы, которую получил банк за страховку с заемщика.

Пока же в законопроект предполагается внести норму, согласно которой заемщик получит право в течение 30 дней с момента досрочной кредитной выплаты требовать от страховщика также возвратить премию в пересчете за то время, когда действовало страхование. При этом эксперты подчеркивают, что комиссионные банку могут составлять до 90% с суммы, уплаченной заемщиком за страховку.

Обсуждая инициативу Центробанка эксперты одобряют его подключение к разрабатываемом Минюстом законопроекту. Главный аргумент в том, что в настоящее время практически две трети заемщиков не имеют представления, как пресечь практику навязывания банками практики страховок. Предложение же регулятора поможет если не искореннить эту практику, то, по крайней мере, облегчит шанс клиентам вернуть свои средства в случае досрочного погашения кредита.

Впрочем, в Минюсте отнеслись прохладно к инициативе Центробанка. Главным аргументом разработчиков проекта является уверенность, что предложение регулятора попросту выходит за рамки предмета самого законопроекта. В частности, в министерстве заявили, что целью законопроекта должно быть получение заемщиком возможности возвратить часть суммы при досрочном исполнении всех своих обязательств перед банком. Что же касается взимания страховщиком комиссии за подключение к программе страхования, то ее размер по прежнему не предусмотрен.