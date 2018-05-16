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Москоммерцбанк снизил ставки по депозитам для юрлиц
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Москоммерцбанк снизил ставки по депозитам для юрлиц 

Банки.ру 1 час назад
Москоммерцбанк снизил ставки в рублях по депозитам для юрлиц на 0,75—1 процентный пункт.
По «Стандартному» сроки размещения — от восьми до 730 дней. Ставки — 5,5—7% годовых. Сумма — от 100 тыс. рублей. Полное изъятие по согласованию с банком и уведомлением его за семь рабочих дней. Выплата процентов при досрочном расторжении: по ставке «до востребования», при этом разница между суммой выплаченных процентов и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным востребованием вклада, возмещается из суммы вклада. Прием дополнительных взносов, выдача части вклада — не предусмотрены.
Продуктовый виджет
По «Депозиту в рамках генерального соглашения» сроки размещения — от одного до 730 дней. Доходность 5,5—7% годовых. Сумма депозита — от 100 тыс. рублей. Частичное/полное изъятие допускается по согласованию с банком. Дополнительные взносы — на каждый последующий взнос проценты начисляются согласно ставке, действующей на момент взноса или по согласованию с казначейством. Выплата процентов при досрочном расторжении: по ставке «до востребования» — 0,1% годовых
Выплата процентов — ежемесячно/ ежеквартально/ в конце срока. При выплате процентов ежемесячно от процентной ставки при выплате в конце срока отнимается 0,4%. При выплате процентов ежеквартально от процентной ставки при выплате в конце срока отнимается 0,2%.
Сроки привлечения депозита «Гарантийный» — от восьми до 1500 дней. Ставки — 5,25—7% годовых. Сумма — от 10 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока. Допвзносы, выдача части вклада и досрочное расторжение не предусмотрены.
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