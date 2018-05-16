Как банковские консультанты уводят деньги клиентов

Нередки случаи, когда клиенты банков незаметно для себя лишаются средств с дебетовой или кредитной карт. Нередко это происходит после похода в банк и общением с приятным консультантом, который помогает одолеть непонятный банкомат, нажать нужные кнопки, ввести логин, а порой и пароль.

Прибегают к услугам консультантов, стоящих рядом с платёжными терминалами, в основном пожилые люди. Обычно они просят помочь с подключением автоплатежа по ЖКХ или мобильного банка.

Судя по количеству новостей о мошенничествах и вынесенных приговоров в отношении банковских консультантов, Сбербанк нередко пригревает у себя на груди вместо добросовестных сотрудников настоящих мошенников.

Например, в прошлом году работницу кредитной организации в Свердловской области Татьяну Немцеву приговорили к шести месяцам лишения свободы условно. Девушка в зеленом платочке в течение рабочего дня стояла у банкомата, «помогая» клиентам.

Она быстро подключала одни услуги, отключала другие, организовывала платеж ЖКХ. Впервые она перевела деньги клиента на свою карту 6 марта 2017 года. Начиналось все с небольших сумм. Люди обычно не досчитывались 400 или 700 рублей. Почувствовав безнаказанность, Немцова пошла дальше и в итоге на ее счету в короткий срок оказались 60 тысяч чужих рублей.

Буквально месяц назад операционист отделения Сбербанка в Ростове-на-Дону «увел» с карточки клиента 1,2 млн рублей. Молодой человек по имени Манук Манукян обслуживал мужчину, который в итоге забыл свою карту. Зная ПИН-код, сотрудник списал с карты и с привязанных к ней вкладов все средства. Клиент поплатился деньгами по собственной глупости — он назвал операционисту свой пароль, а это вовсе не требуется, а после забыл банковскою карту.

В итоге мужчине повезло: камеры видеонаблюдения зафиксировали момент присвоения сотрудников банка чужой карты. Суд приговорил Манукяна к полутора годам лишения свободы.

«ПИН-код никому, включая сотрудников банка, нельзя называть. Он и не нужен банковским сотрудникам для работы: если им понадобится, например, заблокировать карту, они и так могут это сделать», — напоминает правила элементарной безопасности экономический эксперт Антон Шабанов.

Чтобы вернуть украденные деньги, специалисты советуют как можно быстрее обращаться в банк, чтобы мошенники не сделали новое списание. О том, что перевод денег был несанкционированным порой невозможно доказать, особенно если инцидент произошел заграницей. Но если вы подозреваете сотрудника бака, то в этом случае, кредитная организация, скорее всего, немедленно займется этим делом, поскольку в итоге страдает репутация банка, говорят эксперты.

Порой только служба безопасности банка способна уличить нечистых на руку сотрудников. Так и произошло с кассиром-контролёром Сбербанка по фамилии Короткова.

Сейчас женщина отбывает два с половиной года в тюрьме. Короткова всячески пыталась запутать следы и под именами других сотрудников заходила в автоматизированную систему банка. Там она находила кандидатов на получение кредитных карт. Далее она оформляла на них кредиты, но указывала свой номер телефона. Женщина даже частично погашала займы, чтобы не сразу навлечь подозрения. В итоге она «заработала» 6,4 млн рублей.

На вопрос «Ридуса» о своевременной работе службы безопасности Сбербанка и борьбе с нерадивыми сотрудниками, финансовая организация не ответила.

«Если вам звонят из банка и говорят, что на вас оформлен какой-то кредит, а вы его не оформляли, то нужно спокойно выяснить причины. Надо требовать провести расследование — в том числе от банка. Если банк будет сопротивляться, пишите жалобу в ЦБ, обращайтесь в суд», — приводит слова эксперта Шабанова «Лайф».

Сбербанк, разумеется, не единственный банк, где прикрываясь должностью кассира или менеджера, работают настоящие мошенники. На желании присвоить себе чужое попадались сотрудники и ВТБ-24 , и более мелких кредитных организаций. Специалисты советуют не хранить средства в одном банке, а заводить несколько счетов.

Однако настоящая волна негатива обычно выливается именно на действия Сбербанка. Например, в прошлом году клиенты этой финансовой организаций обвинили ее в «махинации века», когда дебетовые карты внезапно стали овердрафтными. А также назвали работников Сбербанка пособниками мошенников из-за утечки данных.