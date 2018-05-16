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Центробанк РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в III квартале 2019 г.
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Центробанк РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в III квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Центробанк РФ планирует запустить реестр вкладов физлиц в III квартале 2019 г. Об этом на встрече представителей российских банков заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.
«Банк России внедряет всевозможные новые технологии, которые позволяют оптимизировать работу с кредитными организациями. В этом году мы запускаем проект, который должен завершиться в следующем году. Он связан с операционным днем и формированием реестра вкладов. Основные цели проекта, это, в частности, получение оперативной информации о текущей деятельности кредитных организаций и формирование реестра вкладчиков для защиты от мошеннических действий отдельных кредитных организаций. В пилотном проекте участвуют 10 банков. В III квартале 2019 г. мы планируем завершить пилот», — сказала О. Полякова.
Ранее О. Полякова сообщала, что реестр вкладов физлиц необходим для того, чтобы вкладчики имели возможность с помощью системы идентификации получать информацию о наличии вклада, о достоверности его суммы. Создание реестра призвано решить проблему забалансовых вкладов, которые не попадают в отчетность банка и часто остаются без возмещения в случае краха кредитной организации.
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