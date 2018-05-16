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Курян атакуют смс-мошенники под видом ПФР
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Курян атакуют смс-мошенники под видом ПФР 

Курские известия 31 минуту назад
Фото: Курские известия
Многие жители региона получают сообщения или уведомления в мобильных мессенджерах о том, что якобы Пенсионный фонд произвёл доначисление некой внушительной суммы, которую можно получить, если перейти по ссылке, содержащейся в этом сообщении
В управлении регионального Пенсионного фонда Рсообщили, что никаких внеплановых выплат сейчас не производится. К тому же информационная работа с населением не предусматривает массовой рассылки смс-сообщений и уведомлений через мессенджеры.
При получении такого сообщения специалисты ПФР рекомендуют его удалить. Ои предполагают, что таким образом мошенники пытаются занести вирус в устройство либо получить доступ к банковской карте (если она «привязана» к номеру телефона).
Любую информацию, вызывающую сомнение, можно уточнить по телефону «горячей линии» территориального учреждения Пенсионного фонда 70-37-71.
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