Курян атакуют смс-мошенники под видом ПФР

Многие жители региона получают сообщения или уведомления в мобильных мессенджерах о том, что якобы Пенсионный фонд произвёл доначисление некой внушительной суммы, которую можно получить, если перейти по ссылке, содержащейся в этом сообщении

В управлении регионального Пенсионного фонда Рсообщили, что никаких внеплановых выплат сейчас не производится. К тому же информационная работа с населением не предусматривает массовой рассылки смс-сообщений и уведомлений через мессенджеры.

При получении такого сообщения специалисты ПФР рекомендуют его удалить. Ои предполагают, что таким образом мошенники пытаются занести вирус в устройство либо получить доступ к банковской карте (если она «привязана» к номеру телефона).

Любую информацию, вызывающую сомнение, можно уточнить по телефону «горячей линии» территориального учреждения Пенсионного фонда 70-37-71.