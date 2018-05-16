Продал, а в полиции сказал, что угнали: уфимец решил избавиться от долгов и заложил кредитную иномарку

27-летний молодой человек из Благовещенска в конце прошлого года решил обзавестись дорогостоящим японским внедорожником и взял кредит чуть больше чем два миллиона, чтобы купить элитное авто. Ну, а чтобы сберечь своего «коня», автовладелец оформил полис каско на 135 тысяч рублей.

После нескольких месяцев оплаты двух кредитов на сумму 60 тысяч рублей, владелец иномарки понял, что дальше ему тянуть эту ношу не под силу, и решил избавиться от проблем. Машину он выставил на продажу в интернете, а новый владелец автомобиля не заставил себя долго ждать. Молодой человек созвонился с покупателем, который согласился купить машину всего за 500 тысяч рублей. Дороже не мог — все документы на машину, купленной в автокредит, находятся в банке.

Житель Благовещенска получил свои 500 тысяч, а машину без документов передал незнакомцу. Затем 27-летний парень сообщил об угоне в полицию. По предварительной версии, мужчина собирался получить страховую сумму по полису каско, а затем погасить свой автокредит.