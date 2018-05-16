Ещё
Доходы сити-менеджера Таганрога растут второй год подряд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы сити-менеджера Таганрога растут второй год подряд 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Об этом стало известно после публикации чиновником декларации о доходах за 2017 год, появившейся на официальном сайте муниципального образования.
В 2017 году Андрей Лисицкий заработал чуть больше 1,7 млн рублей. В 2016 году его доход был ниже на 300 тысяч рублей.
При этом из недвижимого имущества у сити-менджера в собственности только одна квартира, площадью более 60 квадратных метров.
Супруга Андрея Лисицкого зарабатывает гораздо меньше — всего 263 тысячи в год, однако владеет более внушительным списком имущества: две квартиры, жилой дом, земельный участок и автомобиль LEXUS NX200T.
Напомним, ранее «АиФ-Ростов» уже сообщал о том, что свою декларацию за 2017 год опубликовал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как выяснилось, доходы руководителя региона в минувшем году снизились.
АиФ Ростов: последние новости
Спрос на авиабилеты в центрах продаж «Ростелекома» вырос на 64% Как ростовчане готовятся к дачному сезону? Константин Ярошенко попал на месяц в карцер американской тюрьмы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила убытки от Крымского моста134
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии26
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост171
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир46
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье222
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение