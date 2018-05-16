Доходы сити-менеджера Таганрога растут второй год подряд

Об этом стало известно после публикации чиновником декларации о доходах за 2017 год, появившейся на официальном сайте муниципального образования.

В 2017 году Андрей Лисицкий заработал чуть больше 1,7 млн рублей. В 2016 году его доход был ниже на 300 тысяч рублей.

При этом из недвижимого имущества у сити-менджера в собственности только одна квартира, площадью более 60 квадратных метров.

Супруга Андрея Лисицкого зарабатывает гораздо меньше — всего 263 тысячи в год, однако владеет более внушительным списком имущества: две квартиры, жилой дом, земельный участок и автомобиль LEXUS NX200T.