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Доход главы администрации Таганрога в 2017 году составил 1,8 млн руб
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Доход главы администрации Таганрога в 2017 году составил 1,8 млн руб 

Деловое сообщество 1 час назад
Доход главы таганрогской городской администрации Андрея Лисицкого по итогам 2017 года составил 1,8 млн руб. Это следует из официальной декларации, опубликованной в сети. При этом сумма увеличилась по сравнению с 2016 годом на 300 тыс. руб.
Также в пользовании у главного чиновника Таганрога имеется квартира площадью 60 кв м, а вот автомобилей у него не зарегистрировано. Жена Андрея Лисицкого владеет машиной «Лексус NX200T», земельным участком 1,8 тыс. кв м, двумя квартирами площадью 55,8 и 84,5 кв м и жилым домом.
Напомним, Андрей Лисицкий стал временно исполняющим обязанности мэра Таганрога в 2016 году, а в октябре того же года был назначен главой администрации.
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