Квартиры и земли может лишиться должник из Тотемского района

Вологжанин взял в банке кредит и перестал его платить. В залоге у кредитной организации остались квартира и половина земельного участка, принадлежащие должнику.

Когда стало понятно, что возвращать кредит должник не намерен, сотрудники банка обратились в суд. По их мнению, недобросовестный плательщик намеревался переоформить право собственности на недвижимость на третьих лиц. Суд согласился с позицией банкиров. В итоге квартиру и часть земельного участка должника арестовали.

Интересно, что кредит в банке мужчина брал именно на приобретение этой недвижимости.