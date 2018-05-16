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Квартиры и земли может лишиться должник из Тотемского района
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Квартиры и земли может лишиться должник из Тотемского района 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологжанин взял в банке кредит и перестал его платить. В залоге у кредитной организации остались квартира и половина земельного участка, принадлежащие должнику.
Когда стало понятно, что возвращать кредит должник не намерен, сотрудники банка обратились в суд. По их мнению, недобросовестный плательщик намеревался переоформить право собственности на недвижимость на третьих лиц. Суд согласился с позицией банкиров. В итоге квартиру и часть земельного участка должника арестовали.
Интересно, что кредит в банке мужчина брал именно на приобретение этой недвижимости.
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