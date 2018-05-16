Одобрено 75% ипотечных заявок

Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки.

На днях аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) поделились результатами исследования частоты отказов по кредитам на основе выборки из информационной части кредитной истории, которую передают в Бюро более 600 кредиторов.

Итак, в первом квартале 2018 года банки приняли положительное решение о выдаче кредита по 48% заявлений заемщиков, при этом за аналогичный период 2017 года было одобрено 38% заявок.

Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. Если в январе-марте прошлого года банки одобрили 45% всех ипотечных заявок, то за аналогичный период текущего года было одобрено 75% всех заявок на ипотечные кредиты.

Главная причина такого оживления — снижение ставок по кредитам. Именно это и обеспечило приток новых заемщиков в банки, особенно в сегменте ипотеки.