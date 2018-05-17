Правительство РФ в четверг обсудит повышение пенсионного возраста

Ранее Медведев объявил, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве принято, и теперь необходимо установить параметры пенсионной реформы. Основой для новых параметров пенсионного возраста рассматриваются разработки Центра стратегических разработок, который предполагает его увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

«Сегодня у премьер-министра Дмитрия Медведева состоится совещание о повышении пенсионного возраста, подтвердили два независимых источника в Белом доме. По словам одного из собеседников издания в правительстве, итогом совещания может стать поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы», — отмечается в статье.

При этом на совещании социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова

Как отметил источник издания, предложение ЦСР основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы. Однако параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Голиковой.

По мнению замглавы Пенсионного фонда Николая Козлова, пенсионный возраст, безусловно, необходимо повысить, но для этого должны быть обоснования и расчеты, и подходить к этому вопросу только с позиции экономической выгоды нельзя.

Юрий Горлин. «Сейчас пенсия составляет около 35% от зарплаты, к 2030 году это соотношение снизится до 30%. Впрочем, ожидания, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно вырасти, — это иллюзия. Большая часть потенциала роста пенсий при любой реформе будет зависеть от роста экономики и легализации занятых в теневом секторе», — сказал замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Эксперты считают, что повышение создаст множество сопутствующих проблем в других сферах, которые тоже потребуют реформ: в частности, вырастет риск бедности, риск безработицы для молодежи в отдельных регионах. Кроме того, у среднестатистического россиянина к 55-60 годам накапливается букет хронических заболеваний, при которых несложно получить статус инвалида и соответствующую пенсию, мало отличающуюся по размеру от обычной.