Заместители главы Следкома в Башкирии за год заработали 9 миллионов рублей на двоих

Руслан Султанов и Юрий Русанов обнародовали данные о заработанных за 2017 год суммах. Заместители руководителя Следственного комитета на двоих получили доход более девяти миллионов рублей. Руслан Султанов отчитался о 6,1 млн рублей. Во владении силовика земельный участок площадью 165 квадратных метров и дом 123 квадратных метра. Кроме того, заместителю принадлежит два автомобиля: Mitsubishi и ВАЗ. На несовершеннолетнего ребенка записана квартира площадью 87 квадратных метров. Супруга оперативника заработала за прошедший год 1,9 млн рублей.

Доход Юрия Русанова оказался вдвое ниже. Заместитель управления отчитался о 3 миллионах рублей. В его собственности два земельных участка, квартира площадью 70 квадратных метров и доля в просторной квартире площадью более 90 квадратов. Остальные доли принадлежат супруге и двум несовершеннолетним детям. Ездит заместитель на легковушке марки Toyota. Супруга зама за год заработала 934 тысячи рублей.