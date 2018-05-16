Банки.ру: рейтинг доходных карт в банках России

На данный момент доходными картами нельзя считать только те, которые предусматривают начисление процентов на остаток. К ним также можно отнести карты с программами лояльности — cash back и бонусными программами.

Сегодня мы решили рассмотреть именно такие карты.

Сейчас банки часто совмещают оба этих параметра, таким образом, клиент и получает доход от хранения средств, и зарабатывает на покупках. Доходной карта будет являться только тогда, когда полученные от банка проценты или денежное возмещение перекрывают стоимость обслуживания пластика.

Продуктовый виджет

Мы рассчитали годовую доходность от хранения на счете карты 100 тыс. рублей и совершения покупок на сумму 40 тыс. рублей в месяц за вычетом платы за первый год обслуживания карты. К слову, большинство банков из нашего обзора предлагают бесплатное обслуживание при выполнении заданных нами условий. Рассматривались как дебетовые карты, так и кредитные. По всем кредитным картам на покупки предлагается льготный период кредитования. К сравнению принимались карты с бонусными программами, по условиям которых накопленные баллы или мили можно конвертировать в рубли по курсу 1:1.

Рейтинг карт по доходности выглядит так (баллы за доходность были распределены на основе экспертной оценки, 1 балл (максимум) был присвоен картам с лучшими показателями) (смотреть таблицу).

При расчетах мы не учитывали категории повышенного начисления cash back или бонусов, но ведь если траты клиента совпадут с ними, то доходность карт будет выше. Наряду с этим для многих важное значение имеют стоимость СМС-информирования, а также возможность бесплатного получения наличных в «чужих» банкоматах и межбанковские переводы. В таблице ниже к баллам за доходность мы добавили по 0,5 балла, если карта соответствует тому или иному параметру. В ряде случаев баллы были скорректированы в меньшую сторону (смотреть таблицу).

Найти идеальную карту нелегко, на этот раз мы акцентировали внимание именно на доходности того или иного продукта и дополнительно постарались учесть иные параметры продуктов. Мы видим, что условия бонусных программ или выплаты cash back меняются значительно реже, чем ставка процента на остаток, которая в настоящее время продолжает снижаться. Возможно, имеет смысл обратить внимание именно на программы лояльности как на способ если не заработать, то хотя бы окупить стоимость обслуживания карты и дополнительных услуг.