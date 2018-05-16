В банкоматах Райффайзенбанка теперь можно снять наличные с кошелька «Яндекс. Денег»

Пользователи «Яндекс. Денег» теперь могут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка . Для этого не обязательно иметь пластиковую карту сервиса — средства можно получить с помощью виртуальной карточки по специальному коду. Об этом рассказали Банки.ру в пресс-службе «Яндекс. Денег».

Новая услуга пригодится, когда, например, необходимо срочно снять наличные, а банковской карты не окажется под рукой.

Услуга доступна пользователям, прошедшим полную идентификацию в «Яндекс. Деньгах». За один раз можно снять от 500 до 5 тыс. рублей, за сутки — до 30 тыс. рублей, за месяц — до 150 тыс. рублей. Сумма должна быть кратна 500. Получить наличные можно в любом из 2 тыс. банкоматов Райффайзенбанка в более чем 44 городах шести федеральных округов России

Продуктовый виджет

Чтобы воспользоваться услугой, нужно на сайте «Яндекс. Денег» выбрать «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести платежный пароль. Сервис покажет восьмизначный номер и одновременно отправит его на электронную почту пользователя. «Яндекс. Деньги» также создадут одноразовую виртуальную карту и пришлют СМС с ее ПИН-кодом. Дальше пользователю необходимо выбрать в банкомате Райффайзенбанка пункт «Получить наличные без карты», ввести номер, ПИН-код — и можно забирать деньги.

Райффайзенбанк стал первым в России партнером «Яндекс. Денег», в банкоматах которого можно снимать наличные с электронных кошельков.

«С помощью новой услуги мы вместе с Райффайзенбанком стремимся дать владельцам электронных кошельков еще большую свободу действий: для снятия наличных теперь достаточно только смартфона. Сейчас услуга доступна в десктопной и мобильной версиях сайта «Яндекс. Денег», в дальнейшем мы добавим ее и в мобильное приложение. Мы планируем развивать эту услугу, чтобы в будущем она была доступна в банкоматах и других популярных в стране банков», — говорит менеджер по продуктам «Яндекс. Денег» Мария Пелешенко.