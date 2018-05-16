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Снять наличные в банкомате без карты
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Снять наличные в банкомате без карты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Владельцы онлайн-кошельков «Яндекс. Денег» могут теперь получать наличные в банкоматах Райффайзенбанка по коду. Платежная система и банк запустили соответствующий сервис.
За один раз можно снять до 5 тысяч рублей, размер комиссии — 3% от суммы, но не менее 100 рублей. Суточный лимит — 30 тысяч рублей, месячный — 150 тысяч. О том, как работает эта система, Business FM рассказала руководитель пиар-проектов «Яндекс. Денег» Анастасия Васильченко:
— Чтобы снять сумму от 500 рублей до 5 тысяч за один раз, пользователю необходимо заказать в своем электронном кошельке на сайте «Яндекс. Денег» или в мобильной версии сайта получение наличных. Ему придет SMS с четырехзначным PIN-кодом, привязанный к кошельку мобильный телефон. После этого на электронную почту и также в виде SMS придет номер снятия, который потом человек может ввести в банкоматах Райффайзенбанка, подтвердить PIN-кодом снятие денег и получить наличные. Услуга доступна в 2 тысячах автоматов, в 44 регионах и областях, в шести федеральных округах. Партнерская сеть банкоматов Райффайзенбанка достаточно большая. Это наш первый пилотный проект и для нас, и для Райффайзенбанка, мы рассчитываем, что он пройдет успешно и после оценки результатов мы готовы его продолжать. В любом случае, готовы к обсуждению с другими банками, и Райффайзенбанк, насколько нам известно, рассматривает также для себя возможность снятия для своих пользователей без карты.
— Почему вы вообще решили заняться этим проектом?
— Тут сложно ответить однозначно. В принципе, было интересно попробовать т такую возможность предоставить клиентам. Плюс сейчас на рынке есть некий интерес, мы видим по пользователям, что бесконтактные платежи все более популярны. Поэтому возможность не носить с собой банковскую карту, но при этом получать деньги и совершать переводы, всегда актуальна. Поэтому решили провести такой эксперимент.
Кому может быть интересна такая услуга, как снятие наличных в банкомате без карты? Комментирует заместитель гендиректора компании Zecurion Александр Ковалев:
— Во-первых, тем клиентам, у кого просто нет карточки «Яндекс. Денег». Она на самом деле очень удобная, дешевая и ее стоит завести, но если у кого-то по какой-то причине нет и кому-то надо снять денег, то это достаточно удобно. Потому что сейчас, чтобы снять деньги, необходимо подойти к какому-то терминалу, в общем, платить достаточно большую комиссию, если простыми словами. Если вы куда-то хотите вывести, если у вас карточки «Яндекс. Денег» нет, в данном случае подразумевается, что вы подходите к банкомату. Причем банкомат солидного хорошего банка, это не какой-то там в небольшом локальном супермаркете терминал, где не понятно, кому он принадлежит и что вы туда вводите, и что он выдает, и какая комиссия там будет в итоге. Скорее всего, будет очень большая. Пользователи будут, но, наверное, их будет не какое-то существенное количество, чтобы как-то повредить банкам или изменить данный сервис. То есть пока это видится больше как не пиар-ход, но такое повышение удобства пользователей «Яндекс. Денег», и заодно параллельно такой пиарход и просто шаг навстречу клиентам.
— Тут тоже есть комиссия, она составляет 3%, но не менее 100 рублей.
— Это не такая большая комиссия. Естественно, минимальная комиссия, если вы просто карточку заведете. Поэтому, если нужно экономить на комиссии и у вас более одного снятия, то имеет смысл пользователям такой услугой завести карточку, в которой комиссия минимальная.
Проект, запускаемый Райффайзенбанком и «Яндексом», новый для рынка, но шаги в направлении отказа от пластиковых карт уже делают и другие банки. К примеру, клиенты «Тинькофф банка» могут снимать наличные в банкомате с помощью QR-кода, напоминает РБК. В феврале стало известно, что Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных с карт с использованием касс магазинов.
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