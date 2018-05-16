Клиенты «Яндекс. Деньги» смогут снять наличные в банкомате без карты

Клиенты Райффайзенбанка и сервиса «Яндекс. Деньги» смогут получать наличные средства в банкоматах без пластиковой карты. Для этого потребуется специальный код, пишет РБК.

«Внедрение технологии — это «первый шаг» по реализации проекта Райффайзенбанка по «бескарточному» снятию наличных с любых карт и счетов, доступного всем клиентам», пояснил представитель банка Дамьен Леклер.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту надо будет на сайте «Яндекс. Деньги» выбрать раздел «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести одноразовый пароль, который приходит по СМС. В банкомате нужно будет также ввести одноразовый восьмизначный пароль, затем пин-код из СМС и только после этого выбрать сумму и забрать деньги. За такое снятие пользователь будет платить комиссию.