Ещё
Житель Башкирии выиграл в лотерею 83 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Башкирии выиграл в лотерею 83 миллиона рублей 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Житель республики оказался в числе счастливчиков, выигравших в лотерею. Зачёркивая цифры в билете, он стал обладателем более 83 миллионов рублей.
Точная сумма, которую получит житель Башкирии — 83 078 199 рублей. На руки удачливый игрок получит меньше — выигрыш облагается налогом. И даже в этом случае житель Башкирии будет мультимиллионером.
— Победитель розыгрыша купил свой счастливый билет в обычном киоске 15 мая. Билет стоил 200 рублей, — рассказали организаторы лотереи.
Как сообщают организаторы лотереи, это уже четвёртый мультимиллионер за последнюю неделю, 8 мая обладателем 23 миллионов рублей стал житель Норильска, в выходные джекпот — 209 миллионов рублей выиграл житель Тверской области. 13 мая 10 миллионов рублей забрал житель Тулы.
ufa1.ru: последние новости
Бизнесмен из Башкирии заплатил полмиллиона рублей долга по налогам, спасая от ареста Toyota В Башкирии загорелась школа В Башкирии закрывают офисы «Социнвестбанк»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ81
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице451
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту453
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост96
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение