Житель Башкирии выиграл в лотерею 83 миллиона рублей 

Житель республики оказался в числе счастливчиков, выигравших в лотерею. Зачёркивая цифры в билете, он стал обладателем более 83 миллионов рублей.
Точная сумма, которую получит житель Башкирии — 83 078 199 рублей. На руки удачливый игрок получит меньше — выигрыш облагается налогом. И даже в этом случае житель Башкирии будет мультимиллионером.
— Победитель розыгрыша купил свой счастливый билет в обычном киоске 15 мая. Билет стоил 200 рублей, — рассказали организаторы лотереи.
Как сообщают организаторы лотереи, это уже четвёртый мультимиллионер за последнюю неделю, 8 мая обладателем 23 миллионов рублей стал житель Норильска, в выходные джекпот — 209 миллионов рублей выиграл житель Тверской области. 13 мая 10 миллионов рублей забрал житель Тулы.