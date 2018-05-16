Житель Башкирии выиграл в лотерею 83 миллиона рублей

Житель республики оказался в числе счастливчиков, выигравших в лотерею. Зачёркивая цифры в билете, он стал обладателем более 83 миллионов рублей.

Точная сумма, которую получит житель Башкирии — 83 078 199 рублей. На руки удачливый игрок получит меньше — выигрыш облагается налогом. И даже в этом случае житель Башкирии будет мультимиллионером.

— Победитель розыгрыша купил свой счастливый билет в обычном киоске 15 мая. Билет стоил 200 рублей, — рассказали организаторы лотереи.