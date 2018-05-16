Баня сверху: аналитики нашли в обычных тюменских многоэтажках недорогие квартиры с настоящими саунами

Средняя цена квартиры с сауной в Тюмени составляет 9,4 миллионов рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.

Самое дорогое жилье с сауной, выставленное сейчас на продажу на сайте N1.RU в Тюмени, находится в самом центре города на Хохрякова, 45. Её площадь — 196 квадратных метров, а цена — 26 миллионов.

Самая дешевая квартира с собственной сауной находится в микрорайоне Утешево. Цена этой квартиры, расположенной в панельной трёхэтажке, — 2,7 миллионов рублей.

— Чаще всего сауны встречаются в дорогих просторных квартирах, но даже в обычном жилье можно найти городскую баню. Для большинства покупателей это является приятным бонусом, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

По данным аналитиков, средняя площадь квартир с саунами — 147 «квадратов», 62 процента всех объектов, выставленных на продажу, находятся в Центральном районе.

Топ-5 недорогих квартир в Тюмени с саунами

СсылкаАдресЦена

2-комнатная квартира в Утешево

Школьная, 14 2 700 000 рублей

2-комнатная квартира на Широтной

Широтная, 83 3 550 000 рублей

2-комнатная квартира на Харьковской

Харьковская, 57 3 800 000 рублей

4-комнатная квартира на Минской

Минская, 32 3 950 000 рублей

2-комнатная квартира на Гольцова

Василия Гольцова, 3 4 300 000 рублей