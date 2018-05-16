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Баня сверху: аналитики нашли в обычных тюменских многоэтажках недорогие квартиры с настоящими саунами
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Баня сверху: аналитики нашли в обычных тюменских многоэтажках недорогие квартиры с настоящими саунами 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
Средняя цена квартиры с сауной в Тюмени составляет 9,4 миллионов рублей, подсчитали аналитики портала N1.RU.
Самое дорогое жилье с сауной, выставленное сейчас на продажу на сайте N1.RU в Тюмени, находится в самом центре города на Хохрякова, 45. Её площадь — 196 квадратных метров, а цена — 26 миллионов.
Самая дешевая квартира с собственной сауной находится в микрорайоне Утешево. Цена этой квартиры, расположенной в панельной трёхэтажке, — 2,7 миллионов рублей.
— Чаще всего сауны встречаются в дорогих просторных квартирах, но даже в обычном жилье можно найти городскую баню. Для большинства покупателей это является приятным бонусом, — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
По данным аналитиков, средняя площадь квартир с саунами — 147 «квадратов», 62 процента всех объектов, выставленных на продажу, находятся в Центральном районе.
Топ-5 недорогих квартир в Тюмени с саунами
СсылкаАдресЦена
2-комнатная квартира в Утешево
Школьная, 14  2 700 000 рублей
2-комнатная квартира на Широтной
Широтная, 83  3 550 000 рублей
2-комнатная квартира на Харьковской
Харьковская, 57  3 800 000 рублей
4-комнатная квартира на Минской
Минская, 32  3 950 000 рублей
2-комнатная квартира на Гольцова
Василия Гольцова, 3  4 300 000 рублей
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