Ещё
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам стали реже отказывать в ипотеке 

dom.lenta.ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
В первом квартале 2018-го российские банки вынесли положительные решения по 75 процентам всех заявлений на получение ипотечных кредитов. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в среду, 16 мая.
Год назад, в январе-марте 2017-го, потенциальным ипотечникам отказывали гораздо чаще — тогда было одобрено лишь 45 процентов таких заявок.
В целом в первом квартале 2018-го банки удовлетворили каждую вторую просьбу (48 процентов) о предоставлении заемных средств, подсчитали аналиитки. В аналогичном периоде 2017-го показатель одобрений был ниже — 38 процентов. Заметный рост доли удовлетворенных заявок, помимо сегмента ипотеки, отмечается в сегменте кредитных карт (44 процента положительных решений сейчас против 34 процентов в январе-марте 2017-го).
Ранее аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» предрекли ипотечному рынку скорый обвал. По их мнению, к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Способствовать этому будет меняющаяся демографическая ситуация в стране.
dom.lenta.ru: последние новости
Названы районы Москвы с самыми дешевыми домами Названы отличия петербургских квартир от московских Пошла по рукам
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом120
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост376
Чубайс обрадовался, что остался не у дел135
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ139
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице629
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение