Россиянам стали реже отказывать в ипотеке

В первом квартале 2018-го российские банки вынесли положительные решения по 75 процентам всех заявлений на получение ипотечных кредитов. Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в среду, 16 мая.

Год назад, в январе-марте 2017-го, потенциальным ипотечникам отказывали гораздо чаще — тогда было одобрено лишь 45 процентов таких заявок.

В целом в первом квартале 2018-го банки удовлетворили каждую вторую просьбу (48 процентов) о предоставлении заемных средств, подсчитали аналиитки. В аналогичном периоде 2017-го показатель одобрений был ниже — 38 процентов. Заметный рост доли удовлетворенных заявок, помимо сегмента ипотеки, отмечается в сегменте кредитных карт (44 процента положительных решений сейчас против 34 процентов в январе-марте 2017-го).

Ранее аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» предрекли ипотечному рынку скорый обвал. По их мнению, к 2027 году объем рынка всех банковских продуктов сократится на 11 процентов, ипотеки — на 17 процентов. Способствовать этому будет меняющаяся демографическая ситуация в стране.