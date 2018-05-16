«Чемпионат ипотечных программ» стартовал в Нижнем Новгороде

В нем участвуют ведущие банки: Сбербанк Газпромбанк , “Райффайзен”, ВТБ , а также «Нижегородский ипотечный корпоративный альянс». Риэлторское сопровождение обеспечивают группа компаний Нижнего Новгорода. По замыслу организаторов мероприятия, посетители могут сравнить и выбрать как объекты недвижимости, как и условия их покупки в кредит.

Как сообщила Елена Соколова, президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов, глава риэлторской компании «Манхеттен», мероприятие будет крайне полезно нижегородцам, интересующимся покупкой квартиры: «здесь на одной площадке собраны крупнейшие банки и риэлторы. И человек, у которого есть интерес к покупке недвижимости, может сэкономить время и получить консультации и банков, и специалистов рынка недвижимости, и выбрать действительно лучшее предложение по объекту недвижимости и ипотеке. Здесь всё в одном флаконе плюс преференции: каждая компания-участник обещает уникальное предложение».

По словам Ирины Малыгиной, вице-президента гильдии сертифицированных риэлторов и директора агентства недвижимости «Кварц», для многих нижегородцев ипотека — это единственная возможность купить квартиру: «и здесь, на этой площадке, мы видим банки, предлагающие ипотечные кредиты на хороших условиях. Кроме того, эти банки борются за каждого клиента и предлагают в дни Чемпионата ипотечных программ особенно выгодные программы, давая людям реальный шанс в эти три дня изменить свои жилищные условия».

Эксперты отмечают, что интерес к ипотечному кредитованию у потенциальных покупателей жилья легко объяснить: 70% квартир на нижегородском рынке недвижимости сегодня покупается именно с помощью ипотеки.

Главный официальный партнёр Чемпионата ипотечных программ: ПАО Сбербанк;

Официальный партнёр: АО «Газпромбанк»;

Информационный партнёр: газета «Полезная площадь»

Организаторы приглашают принять участие в «Чемпионате ипотечных программ» всех желающих 15-17 мая с 16 до 19 часов по адресу: Нижний Новгород, ул. Белинского, 110.

Вход свободный. Дополнительная информация — по телефону (831) 439-74-04.