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В Красноярском крае молодым специалистам АПК увеличили социальную помощь
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В Красноярском крае молодым специалистам АПК увеличили социальную помощь 

АиФ Красноярск 57 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Для привлечения молодежи на работу в агропромышленном комплексе в Красноярском крае работает специальная программа. По которой молодые специалисты могут получить «подъемные» один миллион рублей. Кроме того, на обустройство молодых специалистов предусмотрена социальная выплата, объем которой увеличился до 300 тысяч.
«Трудоустройство на предприятие АПК по специальности и соблюдение обязательства отработать в отрасли не менее трех лет дают молодым специалистам и рабочим право на получение средств господдержки. С 2018 года они предоставляются в два этапа: в начале трудовой деятельности и по прошествии трех лет работы. Размер обеих частей составляет 500 тысяч рублей. Таким образом, молодые специалисты имеют возможность получить 1 млн рублей «подъемных». Для сравнения: в 2015 году социальная выплата составляла 90 тысяч рублей, с 2015 года она была увеличена до 300 тысяч рублей», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Кстати, на реализацию программы в 2018 году из краевого бюджета будет направлено 236,5 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом году — около 128 млн рублей.
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