Банки смогут заморозить подозрительные операции

Чтобы остановить вал хищений денег с банковских счетов и платёжных карт, банкам разрешат замораживать перевод средств, если возникнут подозрения, что операция проводится без согласия плательщика.

16 мая члены Комитета Госдумы по финансовому рынку обсудят соответствующий правительственный законопроект и возможные поправки в него ко второму чтению. В первом чтении депутаты приняли документ 17 января 2018 года, и тогда председатель профильного комитета Анатолий Аксаков высказал мнение, что законопроект поможет сократить количество несанкционированных операций.

Согласно инициативе, если в банке выявят признаки незаконного перевода средств, то операцию смогут заморозить, пока владелец счёта или карты не подтвердит или не опровергнет, что платёж был совершён с его ведома. Для этого с клиентом должны будут сразу же связаться по телефону или E-mail, а придерживать платёж банк будет иметь право до двух рабочих дней.

Основные признаки, по которым смогут приостановить операцию, определит Центробанк , а сам оператор по переводу денежных средств сможет выработать дополнительные. Но он будет обязан указать их в договоре с клиентом, чтобы новшество не стало для него сюрпризом.

Необходимость этих изменений обусловлена учащающимися случаями мошенничества с банковскими картами. По информации Центробанка, в 2016 году было совершено порядка 300 тысяч несанкционированных операций с использованием карт российских кредитных организаций на общую сумму более одного миллиарда рублей.

При этом мошенники все реже используют для хищения денег банкоматы и всё чаще делают это через Интернет или мобильники. В том же 2016 году в результате несанкционированных переводов юридические лица потеряли 1,89 миллиарда рублей, хранившихся на их счетах.