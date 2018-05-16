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Банки смогут заморозить подозрительные операции
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Банки смогут заморозить подозрительные операции 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Чтобы остановить вал хищений денег с банковских счетов и платёжных карт, банкам разрешат замораживать перевод средств, если возникнут подозрения, что операция проводится без согласия плательщика.
16 мая члены Комитета Госдумы по финансовому рынку обсудят соответствующий правительственный законопроект и возможные поправки в него ко второму чтению. В первом чтении депутаты приняли документ 17 января 2018 года, и тогда председатель профильного комитета Анатолий Аксаков высказал мнение, что законопроект поможет сократить количество несанкционированных операций.
Согласно инициативе, если в банке выявят признаки незаконного перевода средств, то операцию смогут заморозить, пока владелец счёта или карты не подтвердит или не опровергнет, что платёж был совершён с его ведома. Для этого с клиентом должны будут сразу же связаться по телефону или E-mail, а придерживать платёж банк будет иметь право до двух рабочих дней.
Основные признаки, по которым смогут приостановить операцию, определит Центробанк, а сам оператор по переводу денежных средств сможет выработать дополнительные. Но он будет обязан указать их в договоре с клиентом, чтобы новшество не стало для него сюрпризом.
Необходимость этих изменений обусловлена учащающимися случаями мошенничества с банковскими картами. По информации Центробанка, в 2016 году было совершено порядка 300 тысяч несанкционированных операций с использованием карт российских кредитных организаций на общую сумму более одного миллиарда рублей.
При этом мошенники все реже используют для хищения денег банкоматы и всё чаще делают это через Интернет или мобильники. В том же 2016 году в результате несанкционированных переводов юридические лица потеряли 1,89 миллиарда рублей, хранившихся на их счетах.
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