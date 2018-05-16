«Якутский» кредит на ДВ-гектар можно получить в Хабаровске 

Якутский Алмазэргиэнбанк разработал специальный кредитный продукт «Мой гектар» для получателей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», средства которого можно использовать для застройки и благоустройства наделов. Подать заявку на кредит с процентной ставкой от 11 до 14,5% можно уже сегодня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ.
«Мой гектар» — это целевой кредит, средства которого можно направить на возведение индивидуального жилого дома или приобретение домокомплекта, хозяйственных построек и забора, благоустройство и отопление, обустройство электрических и газовых сетей. Процентная ставка — ниже средней по потребительским кредитам Алмазэргиэнбанка, что является ещё одним немаловажным преимуществом. Мы обязаны поддержать наших клиентов и помочь им реализовать свои цели по освоению «дальневосточного» гектара», — отметила председатель правления АЭБ Людмила Николаева.
Методологическую поддержку банку в разработке нового продукта оказали Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) .
«Новое кредитное предложение от Алмазэргиэнбанка для получателей «дальневосточных» гектаров, безусловно, востребовано на рынке. Согласно проведенному нами опросу, граждане рассматривают льготный кредит как одну из основных мер поддержки для освоения земли. Эксперты Агентства разработали Паспорт кредитного продукта — документ, адаптировав который под финансовую стратегию банка, можно сформировать актуальное предложение для получателей «дальневосточного» гектара. Первый такой проект реализован в сотрудничестве с Алмазэргиэнбанком», — подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Оформить кредит можно, помимо Республики Саха (Якутия), также во Владивостоке и Хабаровске. Более подробно с условиями кредита «Мой гектар» можно ознакомиться на официальном сайте и в офисах банка.