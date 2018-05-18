Россияне скупают сберегательные сертификаты накануне их запрета

В первом квартале 2018 г. средства населения в российских банках увеличились 0,3% (на 67,8 млрд руб. до 26 трлн руб.), отчиталось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом размер средств, размещенных в сберегательных сертификатах на предъявителя неожиданно вырос на целых 6% до 411 млрд руб. (плюс 23,3 млрд). Это следует из отчета АСВ.

Большинство сберегательных сертификатов выпускает Сбербанк , все они на предъявителя. Причем, по данным самого банка, за первый квартал этого года остаток средств населения в его бумагах вырос на 26 млрд руб. Это больше, чем по рынку, согласно данным АСВ.

«Такое расхождение может быть связано с тем, что часть сертификатов других банков за этот период была погашена», — предполагает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Бумажный спрос

Портфель сберегательных сертификатов Сбербанка к апрелю достиг 386 млрд руб., сообщил его представитель. Сейчас их ставки составляют 4,35-6,1% годовых в зависимости от срока и суммы вложений. Это больше, чем лучшая ставка стандартного розничного вклада в госбанке, которая составляет 4,35% годовых (вклад «Сохраняй онлайн»). До конца мая в банке также действует сезонный вклад со ставкой до 6% годовых.

Спрос на сберегательные сертификаты вырос перед их запретом. С 1 июня 2018 г. вступают в силу поправки в законодательство, которые запрещают продажу населению ценных бумаг на предъявителя, в том числе сертификатов. Старые сертификаты продолжат действовать до истечения их срока.

«В этой связи Сбербанк с 1 июня прекращает продажу сберегательных сертификатов, и, соответственно, их прием на ответственное хранение. Все остальные операции по сертификатам (оплата, выдача ранее принятого на хранение сертификата и др.), продолжат выполняться в полном объеме до тех пор, пока не останется ни одного выданного ранее неоплаченного сертификата», — сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.

Сберегательные сертификаты на предъявителя сейчас не застрахованы в АСВ, а именные находятся под защитой системы страхования вкладов.

Вклады будут расти

Доходность вкладов продолжает снижаться, отмечают в АСВ. В первом квартале из 100 крупнейших розничных банков 79 понизили ставки, 12 — повысили, а 9 банков оставили их на прежнем уровне. Средняя ставка рублевых годовых вкладов на 1 млн руб., взвешенная по объему депозитов, на 1 апреля составила 6,1%, уменьшившись за квартал на 0,3 процентных пункта. Дальнейшее снижение ставок вкладов, по оценке АСВ, может замедлиться, но реальная доходность останется положительной, следует из сообщения агентства.

Эксперты полагают, что несмотря на снижение ставок, рост вкладов продолжится. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает их роста на 7% по итогам 2018 г.

«Вклады и текущие счета физических лиц в банках вырастут за год примерно на 10%», — прогнозирует гендиректор Frank RG Грибанов.

За весь прошлый год вклады россиян в банках выросли на 1,8 трлн руб., или на 7,4% (без учета валютной переоценки — на 8,6%). Это почти в два раза больше роста в 2016 г., следует из данных АСВ. Вложения в сберегательные сертификаты за прошлый год снизились на 20% до 387,7 млрд руб.