Более 87 тысяч рублей выплатят нижегородцу за испорченный отпуск

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, в конце мая 2017 года в отношении жителя региона было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации сроком на 6 месяцев, по причине задолженности по уплате алиментов.

В начале июня этого же года судебный пристав-исполнитель Богородского районного отдела судебных приставов отменил данное ограничение в связи с погашением задолженности.

Однако сведения об отмене вмененного ограничения не были внесены в общую компьютерную базу данных. В результате в середине сентября 2017 года мужчина не смог со своей семьей вылететь на заранее спланированный отдых в Турцию

Мужчина вернулся в Нижний Новгород, где получил на руки постановление об окончании исполнительного производства. После этого, купив новые билеты, он смог вылететь за рубеж. на отдых.

Вернувшись с отдыха, нижегородец подал в суд иск о возмещении ущерба. Решением суда его требования были выполнены частично.

С ФССП были взысканы убытки в размере 26 979 рублей и сумма в рублях, эквивалентная 15 турецким лирам на день оплаты (на дату вынесения решения 214,16 рублей), компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей.

Кроме того, мужчине были возмещены расходы на оплату услуи представителя в размере 10 500 рублей.