BNP Paribas предложил клиентам P2P-платежи с использованием мобильных номеров

Брюсселе. Платежи доступны через мобильный кошелек Paylib, разработанный консорциумом французских банков, передает собкор Банки.ру

Paylib доступен для всех клиентов с текущим счетом и кредитной картой BNP Paribas. Лимит по трансакциям составляет 500 евро, а время перевода от отправления до зачисления на счет — один день. Мгновенные переводы станут доступны в конце 2018 года, когда Франция перейдет на новую общеевропейский систему мгновенных платежей.

BNP Paribas стал первым банком, запустившим новую услугу для пользователей. Другие члены консорциума Paylib, в который входят Societe Generale, La Banque Postal и Credit Agricole, будут постепенно внедрять услугу в течение лета. В настоящее время переговоры о присоединении к консорциуму ведет Credit Mutuel-CIC.