Налог на имущество людей могут снизить

Законопроект, снижающий налог на имущество людей, во вторник в Госдуму внесли депутаты во главе с ее спикером Вячеславом Володиным . Максимальный коэффициент при расчете налога по кадастровой стоимости снизится с 1 до 0,6, следует из проекта.

Доработать методику кадастровой оценки в марте 2018 г. по итогам послания Федеральному собранию поручил доработать президент Владимир Путин . Налог для россиян сильно вырос, прежде всего из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов, заявил Володин.

В 2015 г. кадастровая стоимость заменила более низкую инвентаризационную для расчета налога на недвижимость людей в 28 регионах, с тех пор их число превысило 60. Общая налоговая ставка на имущество — от 0,1% до 2% кадастровой стоимости. При этом муниципалитеты могут понижать ее (вплоть до нуля) и повышать до 0,3%, напоминает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Виталий Можаровский . Никто не ждал, что с изменением принципа исчисления налога рост нагрузки будет таким резким, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин . После изменения расчета налога для некоторых его размер вырос в полтора–два раза, вспоминает Можаровский.

Регионы переходят на расчет налога по-новому постепенно. Первые четыре года с начала применения кадастровой оценки действуют понижающие коэффициенты: в первый год — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6, в четвертый — 0,8 и достигает максимума в 1 на пятый год. Сейчас коэффициент 0,6 применяют 28 регионов, перешедшие на кадастровую стоимостью с 2015 г., еще 21 — 0,4, 15 — 0,2, в нескольких регионах налог до сих пор исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора.

Законопроект предлагает отменить коэффициенты 0,8 и 1 и ввести новый — он ограничит ежегодное увеличение суммы налога на имущество по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Такой коэффициент будет применяться с 2018 г. в тех 28 регионах, где действует коэффициент 0,6. В остальных регионах налог будет исчисляться также, следует из проекта.

Недополучат регионы около 6 млрд руб., ссылаются авторы проекта на данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Но получат компенсацию из федерального бюджета, пообещал Володин. Доля налога на имущество людей в налоговых доходах муниципалитетов, как правило, не превышает 5%, говорит Редькин. Но оценка в 6 млрд руб. кажется заниженной, считает он, всего в 2017 г. регионы получили 52 млрд руб. налога на имущество людей, если предположить, что в 2017 г. коэффициент во всех регионах был 0,6, с его ростом до 1 регионы должны были получить еще 34 млрд руб., большую часть из которых правда приходится на Москву , объясняет Редькин. «Ведомости» ожидают ответа ФНС.