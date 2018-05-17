Водители пожаловались на переплаты по ОСАГО

Российские водители чаще всего жалуются на отказ страховщиков предоставлять скидку за безаварийную езду при оформлении полиса ОСАГО. Такие данные представлены в отчете Центробанка за первый квартал 2018 года.

Всего с начала года на сложности при страховании автогражданской ответственности регулятору пожаловались 13,4 тысячи водителей и собственников транспортных средств. Из них 42% (около 5,5 тысяч) недовольны объемом предоставляемых скидок за безаварийное вождение. На втором месте проблемы с оформлением полисов через сайты страховых компаний — 16,3% обращений (около 2,2 тысяч). На третьем месте оказались общие претензии к работе страховых компаний. Таких поступило около 1,2 тысяч — 9%.

Предоставление скидки за безаварийность и ее размер определяет так называемый коэффициент «бонус-малус» (КБМ). Его высчитывают на основании данных о страхователях и истории наступления страховых случаев, вносимых страховщиком в единую базу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Однако, в Центробанке озабочены высоким уровнем «аварийности» самой базы.

Представители регулятора отмечают, что 90% обращений граждан с жалобой на неверный расчет КБМ удовлетворяются. Это указывает на текущее несовершенство базы РСА.

Сложившуюся ситуацию в ЦБ объясняют тем, что единая база существует относительно недавно. До 2017 года каждая компания вела свою отдельную документацию, что сейчас негативно влияет на прозрачность и достоверность некоторых данных в объединенном реестре.

«Жалобы граждан на неверный расчет КБМ составляют значительную часть среди общего количества обращений, поступающих в Банк России в отношении страховых компаний. По каждому обращению Центробанк проводит проверку и при необходимости исправляет значение КБМ. Результаты анализа обращений показывают, что «коэффициент» подлежит исправлению в 90% случаев», — рассказали в пресс-службе регулятора.

Еще одна причина искажения показателей КБМ заключается в несвоевременном предоставлении водителями данных об изменении ФИО или смене документов удостоверения личности.

У автовладельцев, несогласных с предоставленным КБМ, есть эффективный инструмент проверки и корректировки данных страховщика, объяснили «Известиям» в пресс-службе страховой компании МАКС . При оформлении ОСАГО страхователь имеет право написать заявление в предоставляющую услугу организацию.

В случае, если внутренняя проверка данных страховщика не даст результатов, страховая компания обязана составить запрос в РСА, где информация будет уточнена в течение пяти дней.

На этой неделе появилась информация о грядущем изменении базовых тарифов и расчетных коэффициентов по ОСАГО. Регулятор намерен пересмотреть значения территориального коэффициента, а также процентов, начисляемых за возраст и стаж водителя.