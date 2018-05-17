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Со скидками на ОСАГО возникли проблемы
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Со скидками на ОСАГО возникли проблемы 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Банк России, курирующий рынок автострахования, поступают многочисленные жалобы от автомобилистов о том, что страховые намеренно уклоняются от скидок, не желая терять выручку. Об этом свидетельствует статистика ЦБ за первый квартал 2018 года, сообщает газета «Известия».
Так, за четыре месяца 2018 года регулятор получил 13,4 тыс. жалоб на страховые компании. Наибольшая часть из них касается предусмотренных законом скидок на ОСАГО, которые либо начисляются некорректно, либо не представляются вовсе. По оценкам ЦБ, «коэффициент подлежит исправлению в 90% случаев».
Напомним, льготы высчитываются по методике коэффициентов «бонус-малус» в специальной электронной базе Российского союза автостраховщиков. Представители страховых компаний заявляют, что проблемы со скидками возникают из-за технических ошибок в этой системе. Как пояснил представитель одной из страховых фирм, если ранее в базе РСА были загружены неверные значения коэффициента «бонус-малус» (КБМ) по определенным страхователям, то и ответ на запрос КБМ со стороны РСА будет неверным.
Страховщики напомнили, что если клиенты не согласны с расчетом скидки, они могут направить запрос в фирму, в которой намерены заключить договор. «Если компания не находит технической ошибки у себя, она формирует запрос в РСА, в течение пяти рабочих дней союз страховщиков проводит проверку и высылает корректное значение коэффициента или же подтверждение, что коэффициент был верным», — объяснил руководитель Центра контроля качества группы «Ренессанс страхование» Алексей Образцов.
Вторая по популярности жалоба в ЦБ — невозможность заключить договор через интернет. В частности, речь идет о длительном ожидании во время заполнения заявления и сбоях на этапе расчета стоимости полиса и его оплаты.
Напомним, в конце апреля система е-ОСАГО дала сбой из-за блокировок Роскомнадзора. Проблемы были связаны сервисом защиты от спама Google reCAPTCHA, который временно оказался недоступен.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
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