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Автомобилисты в России жалуются, что страховщики не дают скидок по ОСАГО
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Автомобилисты в России жалуются, что страховщики не дают скидок по ОСАГО 

Федеральное агентство новостей 48 минут назад
Москва, 17 мая. Страховщики, работающие на рынке ОСАГО, не делают скидку за безаварийную езду. Это является самой распространенной жалобой автомобилистов на страховщиков, которую водители подают в Центральный банк.
Так, журналисты издания «Известия» изучили статистику регулятора рынка страхования за первый квартал 2018 года. По мнению правозащитников, не желая упускать свою выгоду, страховщики намеренно уклоняются от скидок. Однако страховщики пеняют на ошибки в электронной базе союза страховщиков.
Страховщики рассчитывают скидки за безаварийную езду по единой методике коэффициентов «бонус-малус» (КБМ), представляющая собой специальную электронную базу, куда страховщиками вносится вся информация о договорах ОСАГО и страхователях. Российский союз страховщиков занимается проведением ревизией КБМ. В свою очередь, в Центральном банке считают «существенными» проблемы со скидками в «автогражданке».
Напомним, как сообщалось ранее, Банк России в рамках серьезной реформы ОСАГО предлагает уже этим летом расширить тарифный коридор на 20%‍.
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