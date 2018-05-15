Ещё
Причиной утечки данных клиентов «ОТБ Банка» стала слишком старательная уборщица
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причиной утечки данных клиентов «ОТБ Банка» стала слишком старательная уборщица 

SecurityLab.ru 49 минут назад
В некоторых случаях утечка персональных данных происходит не по вине хакеров или недобросовестных инсайдеров, а из-за слишком старательных уборщиц. Как сообщает «Интерфакс», в одном из мусорных баков Екатеринбурга были обнаружены банковские документы с персональными данными, и речь идет не об одном-двух документах, а о целых пакетах с анкетами на получение кредитов и справками о доходах с данными клиентов «ОТБ Банка».
Как пояснили в пресс-службе финорганизации, согласно установленной процедуре, ненужные документы уничтожаются с помощью шредера, однако по причине человеческого фактора в этот раз они оказались в мусорном баке в целом виде. Сотрудник клининговой компании по ошибке вынес пакеты с приготовленными к утилизации документами, однако работники банка выявили инцидент, оперативно собрали бумаги и уничтожили их.
С сотрудниками клининговой компании был проведен подробный инструктаж с целью предотвращения подобных случаев в будущем, а работники отделения банка понесут административное наказание.
SecurityLab.ru: последние новости
В РФ банкам разрешат обмениваться данными о счетах дропперов Wi-Fi для пассажиров позволяет хакерам захватить управление поездом Уязвимости в PGP и S/MIME позволяют просматривать зашифрованные электронные письма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста826
Европа решила помириться с «Газпромом»25
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку70
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой5
Умер муж Аллегровой67
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение