Причиной утечки данных клиентов «ОТБ Банка» стала слишком старательная уборщица

В некоторых случаях утечка персональных данных происходит не по вине хакеров или недобросовестных инсайдеров, а из-за слишком старательных уборщиц. Как сообщает «Интерфакс», в одном из мусорных баков Екатеринбурга были обнаружены банковские документы с персональными данными, и речь идет не об одном-двух документах, а о целых пакетах с анкетами на получение кредитов и справками о доходах с данными клиентов «ОТБ Банка».

Как пояснили в пресс-службе финорганизации, согласно установленной процедуре, ненужные документы уничтожаются с помощью шредера, однако по причине человеческого фактора в этот раз они оказались в мусорном баке в целом виде. Сотрудник клининговой компании по ошибке вынес пакеты с приготовленными к утилизации документами, однако работники банка выявили инцидент, оперативно собрали бумаги и уничтожили их.

С сотрудниками клининговой компании был проведен подробный инструктаж с целью предотвращения подобных случаев в будущем, а работники отделения банка понесут административное наказание.