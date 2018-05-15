Губернатор Калининградской области заработал в 2017 году более 2,8 млн руб.

КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в 2017 году заработал 2 млн 829 тыс. 230,9 руб. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах главы региона, размещенной на официальном сайте областного правительства.

По итогам 2016 года, в соответствие с опубликованной декларацией, доходы главы региона составили 2 млн 614 тыс. 238,9 руб., соответственно в 2017 году он заработал на 214,9 тыс. руб. больше.

В собственности губернатора — квартира площадью 57,1 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 85,8 кв. м. Совместно с супругой он владеет также квартирой площадью 101 кв. м. В его собственности, как и год назад, автомобиль Mitshubishi Outlander.

В пользовании главы области и его семьи находятся квартиры площадью 80,9 кв. м, как и в 2016 году, и 248,3 кв. м и гараж, которыми, согласно данным декларации 2016 года, губернатор не пользовался.

Доходы супруги губернатора за прошедший год составили 748,3 тыс. рублей, эта сумма включает доходы «от проданного транспортного средства» — в 2016 году она владела автомобилем Ford Mondeo, супруга губернатора также владеет 1/3 доли в квартире площадью 81,1 кв. м.