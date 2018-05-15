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Квартиру в ипотеку в ЖК «Огни залива» можно получить по спецставке
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Квартиру в ипотеку в ЖК «Огни залива» можно получить по спецставке 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Квартиру в ипотеку от ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в ЖК «Огни залива» ГК «БФА-Девелопмент» можно теперь получить по спецставке. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Для покупателей, которые готовы заплатить 50% стоимости квартиры при первоначальном взносе, ставка по кредиту уменьшается до 8,7% годовых! Срок кредитования составит 5 лет.
Базовая ставка по кредиту составляет 9, 2%, первоначальный взнос при официальном доходе заемщика — от 15% цены договора, срок кредитования — до 30 лет. При неподтвержденном доходе процентная ставка увеличивается на 0,25%.
II очередь ЖК ОГНИ ЗАЛИВА представлена строящимися корпусами № 14 и № 15, которые возводятся вдоль Ленинского проспекта на берегу Финского залива и будут введены в эксплуатацию во II и IV кварталах 2020 года соответственно. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой.
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