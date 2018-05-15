Квартиру в ипотеку в ЖК «Огни залива» можно получить по спецставке

Квартиру в ипотеку от ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в ЖК «Огни залива» ГК «БФА-Девелопмент» можно теперь получить по спецставке. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Для покупателей, которые готовы заплатить 50% стоимости квартиры при первоначальном взносе, ставка по кредиту уменьшается до 8,7% годовых! Срок кредитования составит 5 лет.

Базовая ставка по кредиту составляет 9, 2%, первоначальный взнос при официальном доходе заемщика — от 15% цены договора, срок кредитования — до 30 лет. При неподтвержденном доходе процентная ставка увеличивается на 0,25%.

II очередь ЖК ОГНИ ЗАЛИВА представлена строящимися корпусами № 14 и № 15, которые возводятся вдоль Ленинского проспекта на берегу Финского залива и будут введены в эксплуатацию во II и IV кварталах 2020 года соответственно. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой.