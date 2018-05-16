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Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Летний»
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Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Летний» 

Банки.ру 27 минут назад
Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 6,1% годовых. При оформлении вклада онлайн доходность вложения составит 6,3% годовых. Пополнение возможно в течение первых 150 дней. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Условиями вклада предусмотрена одна автоматическая пролонгация на условиях вклада «Точно в цель» или иного пополняемого депозита, действующего в банке на дату продления. При досрочном расторжении договора выплата процентов происходит по ставке вклада «До востребования», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.
Предложение действительно в период с 15 мая по 15 августа.
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