В СКФО не смогут открыть спецсчета для капремонта в местных банках

Андрей Чибис. — Собственникам, которые берут ответственность и формируют фонд капремонта на спецсчете, необходима защита от непредвиденных ситуаций, связанных с нестабильностью в банковской системе, — считает заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, В постановлении сказано, что в конкурсе на право размещения спецсчетов могут принимать участие российские финансовые организации, имеющие кредитный рейтинг определенного уровня и капитал не меньше 250 миллиардов рублей по имеющейся в Центробанке отчетности. Согласно старым требованиям спецсчета на Ставрополье имели право открывать 40 банков, причем у 14 из них нет представительств в регионе. Такие данные до сих пор указаны на сайте ставропольского Фонда капитального ремонта. Теперь требованиям удовлетворяют только гиганты: Сбербанк Альфа-Банк , ВТБ и Московский кредитный банк

Жильцы многоквартирных домов, которые уже успели открыть спецсчет, могут продолжать сотрудничество с другим банком в случае, если их устраивает работа кредитного учреждения. Однако с мая те, кто решит выбрать такой механизм накопления средств, должны работать только с тем учреждением, которое соответствует новым требованиям. Их перечень доступен на сайте Центробанка.

Несмотря на масштабную кампанию ЦБ РФ по расчистке банковского сектора в 2013-2016 годах, его руководство открыто заявляло, что борьба с недобросовестными игроками не только не окончена, но и будет продолжаться еще несколько лет. В результате неизбежен отзыв лицензий, а значит, потеря денег на спецсчетах. Кстати, с 2000 года в СКФО количество банков, у которых были отозваны или аннулированы лицензии, а также попавших в число ликвидированных, перевалило за 150.

По словам руководителя ставропольского регионального центра «ЖКХ-Контроль» Аллы Седых, на интересах самих граждан, открывающих спецсчета, новый порядок сказаться не должен:

— Если такие требования установили, значит, для этого появились предпосылки. Наше ТСЖ открывало спецсчет в 2014 году, и уже существовали определенные требования к банкам, но не такие жесткие. Тогда тоже был список учреждений, где мы могли открыть спецсчет. В больших домах вклад получается приличный, поэтому безопасность здесь не будет лишней, — отметила в разговоре с корреспондентом «РГ» Алла Седых. — С открытием счета никаких проблем нет, все его обслуживание и движение денег бесплатно. Единственная проблема — очень маленький процент по вкладу. У ТСЖ, которое я возглавляю, сейчас ставка по спецсчету 0,25 процента годовых, а ведь деньгами нашими банк пользуется. Капитальный ремонт не делается ведь каждый год, на счете могут копиться средства в течение пяти и более лет, и часть их съедает в итоге инфляция.

Поэтому исключение десятков региональных банков из перечня возможных для открытия спецсчета снижает конкуренцию, и рассчитывать на поднятие процентной ставки по вкладам в ближайшее время не приходится.

В дагестанском Фонде капремонта уточнили, что в республике сейчас жители восьми многоквартирных домов собирают средства на спецсчетах. «Еще три дома, у которых тоже открыты спецсчета, в установленный законом срок ожидают перечисления всех накопленных денег с общего счета на специальный», — отметили в ведомстве.

Здесь также сообщили, что банков, отвечающих новым требованиям, в республике практически нет. «Если говорить об общем счете, так называемом „общем котле“, то он открыт в ПАО „Сбербанк“, отвечающем вышеуказанным требованиям», — рассказал представитель фонда.

— Деятельность кредитных учреждений в любом регионе страны регламентируется действующим законодательством, в том числе нормами, препятствующими незаконным операциям, и контролируется как Банком России, так и Росфинмониторингом . В этом плане банки Северного Кавказа находятся в таком же положении, как и учреждения любых других регионов, — отмечает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев . — Речь идет скорее о добропорядочности акционеров и руководства кредитного учреждения, качестве работы, рейтинге, по которому можно было бы судить о надежности банка, полноте и своевременности предоставляемой регулятору необходимой информации. Под санацию в прошлом году попало несколько кредитных учреждений России. И практически всегда — это крупные банки, системно значимые, которые целесообразнее оздоровить, чтобы они продолжили свою работу. А вот отзыв лицензий — это совсем другое дело. Центробанк довольно активно отзывает их у проштрафившихся банков, среди которых есть и кредитные учреждения СКФО.

комментарий

— По данным Центробанка, в список учреждений, в которых разрешается открывать специальные счета для формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов, входят 52 кредитные организации. И в нем нет ни одного дагестанского банка. Их вообще осталось всего два с лицензиями ЦБ на полноценную банковскую деятельность. Меры, принимаемые правительством, продиктованы тем, что деньги собственников должны быть защищены от непредвиденных банкротств и от кредитных организаций, находящихся в нестабильном положении.