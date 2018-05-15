Сколько за год заработал губернатор Антон Алиханов?

Чиновники отчитываются за свои доходы в 2017 году.

Судя по официальным данным сайта областного правительства, Антон Алиханов заработал в 2017 году чуть более 2,8 млн руб. В основном, за счет сдачи имущества в аренду.

Его жена за прошлый год имеет доход почти в 750 тысяч рублей. В том числе — за счет продажи автомобиля Ford Mondeo.

Отметим, что семье калининградского губернатора принадлежит четыре квартиры, одна из которых взята в 2014 году в ипотеку. Напомним, что в 2016 году глава области заработал 2,6 миллиона рублей, в том числе от «использования недвижимого имущества».