Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: pixabay.com Программист, менеджер по развитию бизнеса, внутренний аудитор и системный администратор стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по итогам первого квартала 2018 года. Исследование проводилось на основании данных мониторинга вакансий на портале HeadHunter.

Итак, наибольший доход имеют программисты. Заработанная плата таких специалистов в Москве составляет 100–110 тысяч, в Санкт-Петербурге — 80–100 тысяч, а в регионах — от 60 до 70 тысяч рублей.

На втором месте по величине оплаты труда оказались менеджеры по развитию. В Москве и северной столице они могут заработать от 70 до 80 тысяч, в регионах — от 60 до 70 тысяч рублей.

Третьими стали системные администраторы — их доход в Москве и других уголках России составляет около 50 тысяч рублей. Примерно на такую зарплату могут рассчитывать и внутренние аудиторы.

Достойное место в рейтинге занимают инженеры на производстве, агенты по недвижимости, маркетологи, юристы и специалисты по рекламе. Их заработная плата в регионах страны может достигать 50 тысяч рублей, а в столице — 80 тысяч рублей.

На нижних строках рейтинга находятся такие профессии, как официант, продавец, кладовщик, уборщик и грузчик — они зарабатывают 30–40 тысяч рублей вне зависимости от региона проживания.

Что касается средних показателей, то зарплаты москвичей колеблются в районе 70–80 тысяч рублей, в то время как средняя заработная плата в регионах составляет 40–50 тысяч. При этом в январе-марте текущего года доходы людей всех профессий в России выросли примерно на 1–2%.

По материалам postupi.online.ru