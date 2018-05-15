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ЦБ будет бороться с отказом автосалонов принимать банковские карты
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ЦБ будет бороться с отказом автосалонов принимать банковские карты 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
ЦБ планирует проведение разъяснительной работы с автосалонами для стимулирования их перехода на банковские карты и сокращения числа расчетов наличными. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
У ЦБ уже есть опыт подобной работы, ранее разъяснительные беседы были проведены с туроператорами. В ЦБ результаты этих бесед оценивают как эффективные, туроператоры практически отказались от расчетов наличными.
Проблема непопулярности безналичных расчетов при покупке автомобилей объясняется тем, что при оплате картой стоимость машины вырастает на 3-4%.
"Мы планируем с материнскими компаниями автодилеров пообщаться и решить эту проблему", — передает ТАСС слова Скобелкина.
Представитель ЦБ пояснил, что введение ограничений в отношении автосалонов не планируется, в частности ограничения суммы приема наличных. При этом не должно быть автосалонов, в которых прием банковских карт даже не предусмотрен.
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