ЦБ будет бороться с отказом автосалонов принимать банковские карты

ЦБ планирует проведение разъяснительной работы с автосалонами для стимулирования их перехода на банковские карты и сокращения числа расчетов наличными. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

У ЦБ уже есть опыт подобной работы, ранее разъяснительные беседы были проведены с туроператорами. В ЦБ результаты этих бесед оценивают как эффективные, туроператоры практически отказались от расчетов наличными.

Проблема непопулярности безналичных расчетов при покупке автомобилей объясняется тем, что при оплате картой стоимость машины вырастает на 3-4%.

"Мы планируем с материнскими компаниями автодилеров пообщаться и решить эту проблему", — передает ТАСС слова Скобелкина.

Представитель ЦБ пояснил, что введение ограничений в отношении автосалонов не планируется, в частности ограничения суммы приема наличных. При этом не должно быть автосалонов, в которых прием банковских карт даже не предусмотрен.