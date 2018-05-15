Ещё
Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 820,4 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 820,4 млн рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предложено увеличить на 820,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 15 мая.
В частности, увеличение доходной части предполагается за счет собственных доходов в сумме 1,5 млн рублей и межбюджетных трансфертов в размере 808,9 млн рублей.
Что касается расходной части, то, по словам Мочалкина, предлагается увеличить расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства на погашение кредиторской задолженности прошлого года за работы по замене оборудования на станции снеготаяния. Также планируется перераспределить средства на проектирование и строительства ливневой канализации в Сормовском раойне.
Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,161 млрд рублей, расходы — 33,153 млн рублей, дефицит — 1,192 млн рублей.
«В 2019 году дефицит планируется уменьшить в два раза, а в 2020 году выйти на профицитный бюджет», — сказал Мочалкин.
Вопрос о внесении изменений в решение о бюджете города вынесен на заседание городской думы.
Напомним, ранее депутаты городской думы согласовали увеличение доходной и расходной частей бюджета Нижнего Новгорода на 1 млрд 260 млн 700 тысяч рублей.
В городе N: последние новости
Стали известны источники дохода семьи Глеба Никитина Потребительское общество в Вознесенском районе задолжало работникам 350 тысяч рублей «Теперь я над вами подшучу»: 17-летний подросток устроил стрельбу в колледже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста111
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку63
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке91
Украине пригрозили черным списком Европы11
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение