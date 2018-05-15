Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 820,4 млн рублей

Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предложено увеличить на 820,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии 15 мая.

В частности, увеличение доходной части предполагается за счет собственных доходов в сумме 1,5 млн рублей и межбюджетных трансфертов в размере 808,9 млн рублей.

Что касается расходной части, то, по словам Мочалкина, предлагается увеличить расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства на погашение кредиторской задолженности прошлого года за работы по замене оборудования на станции снеготаяния. Также планируется перераспределить средства на проектирование и строительства ливневой канализации в Сормовском раойне.

Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,161 млрд рублей, расходы — 33,153 млн рублей, дефицит — 1,192 млн рублей.

«В 2019 году дефицит планируется уменьшить в два раза, а в 2020 году выйти на профицитный бюджет», — сказал Мочалкин.

Вопрос о внесении изменений в решение о бюджете города вынесен на заседание городской думы.

Напомним, ранее депутаты городской думы согласовали увеличение доходной и расходной частей бюджета Нижнего Новгорода на 1 млрд 260 млн 700 тысяч рублей.