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Реабилитацию клиентов из «черных списков» банков смягчат
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Систему реабилитации клиентов из «черных списков» банков смягчат 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Система реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки", будет смягчена, сообщил журналистам зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.
Ранее во вторник на XVI международной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ" он заявил, что Банк России обсуждает с Росфинмониторингом изменение механизма реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки". Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что необходимо создать такие дополнения к системе реабилитации клиентов, которые позволят сохранить право банков на проактивную работу в рамках профилактической системы и не допустят злоупотреблений.
Механизм двухуровневой реабилитации клиентов, получивших отказ банка в обслуживании или проведении операции, для исключения их из "черного списка" обернулся сложностями. Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ. Кредитные организации, чтобы сталкиваться с процедурой реабилитации как можно реже, теперь предпочитают отказывать сразу, не доводя дело до официального включения в "черный список" через Росфинмониторинг.
"Сама ситуация подталкивает нас к тому, что механизм должен быть пересмотрен, исходя даже из системы дерискинга. Надо смотреть, насколько это всё целесообразно", — пояснил Скобелкин, уточнив, что смягчать требования предлагает в большей степени Росфинмониторинг, который считает, что система жёстковата.
По его же личному мнению, система функционирует нормально.
К началу мая число реабилитированных клиентов из "черных списков" превысило 4,5 тысяч, что почти в два раза больше, чем было в начале марта. Механизм по реабилитации был разработан Банком России в ноябре прошлого года.
Ранее Скобелкин сообщил, что Банк России обсуждает с Росфинмониторингом изменение механизма реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки". Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что необходимо создать такие дополнения к системе реабилитации клиентов, которые позволят сохранить право банков на проактивную работу в рамках профилактической системы и не допустят злоупотреблений.
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