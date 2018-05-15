Польские министры вынуждены брать кредиты, чтобы вернуть премии

Недавно в Польше разгорелся скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства в бытность премьер-министром Беаты Шидло (2015-2017 годы). В апреле правящая партия «Право и справедливость» приняла ряд решений на этот счет. В частности, чиновников правительства, получивших премии за 2017 год, обязали перечислить полные суммы на благотворительные цели. Некоторые министры признавались, что уже потратили свои премии и испытывают трудности с тем, чтобы их отдать.

Дворчик напомнил, что срок возвращения денег истекает в текущий вторник. «Сегодня до 24 часов есть время», — сказал он.

Министры, которые этого не сделают, «должны считаться с тем, что в дальнейшем будут нести ответственность за последствия этих решений», — отметил шеф канцелярии польского премьера.

Про себя Дворчик рассказал, что для выплаты 30 тысяч злотых (около 8,5 тысячи долларов), которые он получил в виде премии, вынужден был продать автомобиль и взять кредит.

"Я был вынужден 20 тысяч злотых на эти цели занять в виде кредита", — сказал Дворчик. Он добавил, что оставшиеся 10 тысяч злотых он покрыл за счет продажи автомобиля.

"Я не вижу в этом абсолютно ничего особенного. Миллионы поляков берут кредиты, займы, если им нужна относительно большая сумма", — заключил он.

По данным телеканала, общая сумма премий, которые получили министры в 2017 году, составляет 787 тысяч 400 злотых (около 225 тысяч долларов). Максимальная сумма, которую получили трое из министров, составила 65100 тысяч злотых (около 18,5 тысяч долларов).