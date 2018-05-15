В России изменится механизм исчисления налога на имущество

Скоро в России может измениться порядок исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости, что установит более гибкий механизм налогообложения, снизит неоправданно завышенное налоговое бремя, а также обеспечит защиту прав льготных категорий населения.

Об этом 15 мая заявил один из авторов соответствующего законопроекта, внесённого во вторник на рассмотрение Госдумы , глава Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

«В стране может измениться порядок исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. Это установит более гибкий механизм налогообложения, снизит неоправданно завышенное налоговое бремя и справедливо установит налоговое бремя при «повальном» завышении кадастровой стоимости, о чём Президент России говорил в рамках Послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года», — сказал депутат.

Он напомнил, что изменения предлагается внести в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ.

Законопроектом, в частности, предусматривается изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. «Механизм будет более гибкий. Кроме того, доработаны правила о налоговых льготах для граждан», — уточнил Крашенинников.

Он напомнил, что сейчас при исчислении налога действует повышающий коэффициент, величина которого в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 процентов (с 0,2 до 1).

«В совокупности с высокой кадастровой стоимостью это привело к сильному увеличению размера налога на имущество граждан». В этой связи законопроектом предусматривается постепенный отказ от применения указанного выше коэффициента. Начиная с четвёртого года исчисления налога по кадастровой стоимости этот коэффициент перестаёт применяться» — добавил глава думского Комитета.

По его словам, с 2018 года вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех субъектах Российской Федерации, на территории которых исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется с коэффициентом от 0,6.

Кроме того, уточнил депутат, в отношении таких жилых помещений, как части жилых домов и части квартир, вводятся такие же налоговые преимущества, как и для остальных видов жилых помещений.

«Положениям о новых налоговых льготах придаётся обратная сила, то есть будет производиться возврат налога или перерасчёт. С 2015 года — в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 года — по налогообложению «частей жилых домов», «частей квартир», а также гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения», — уточнил Павел Крашенинников.