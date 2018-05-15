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В ГД могут ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года
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В ГД могут ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фракция КПРФ в ГД предложила отказаться от повышения пенсионного возраста из-за убытков Пенсионного фонда.
Как передает «Интерфакс», фракция КПРФ вносит в Госдуму законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года.
По мнению авторов инициативы, «повышение пенсионного возраста затормозит технический прогресс, поскольку породит огромное количество дешевой, невостребованной рабочей силы».
Кроме того, депутаты из КПРФ подчеркивают, что в результате отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам многие из них прекращают работать или уходят в тень, а Пенсионный фонд терпит большие убытки.
«Когда мы готовили законопроект о восстановлении индексации пенсии, мы посмотрели данные на сайте Росстата; оказалось, что на 1 января 2016 года у нас было 15,3 млн работающих пенсионеров, на первое января 2017-го 9,9 млн, то есть практически на 5,5 млн меньше. Мы подсчитали потери, оказалось, что потери Пенсионного фонда на 125 млрд больше, чем экономия. Скупые финансисты, что называется, остались без брюк», — приводит агентство слова члена фракции КПРФ Олега Смолина.
По его словам, авторы законопроекта рассчитывают, что после истечения моратория в 2030 году «будет достигнута национальная цель и продолжительность жизни составит 80 лет», что позволит говорит о будущем повышении пенсионного возраста.
Напомним, ранее Sobesednik.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым 35% работающих россиян высказались за понижение пенсионного возраста.
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