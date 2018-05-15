Москва — Туапсе — самое дешевое железнодорожное направление в мае

Цены на билеты начинаются в среднем с 1 935 рублей. При этом поезд можно назвать одним из самых медленных — на дорогу от Москвы до Туапсе у него уходит 37 часов 33 минуты. Второй по дешевизне получилась поездка также в Туапсе, но на другом поезде — №202М. Минимальная стоимость билетов — 2096 руб., время в пути — 30 часов 24 минуты. Третья позиция у путешествия в Анапу на поезде №152М — 2148 руб., время в пути — 27 часов 10 минут.

Самой дорогой оказалась поездка в Туапсе на поезде №102М. За билеты путешественникам придется отдать от 6032 руб. Он же оказался вторым по скорости — доезжает в Туапсе за 21 час 32-37 минут (в зависимости от расписания).